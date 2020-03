Fase municipal do JESC foi aberta oficialmente na última quinta-feira

Na manhĂŁ da Ășltima quinta-feira (12), aconteceu a abertura oficial do JESC – fase municipal – na pista de atletismo da UnC Mafra. Cerca de 800 atletas vĂŁo participar das competiçÔes que envolvem diversas modalidades esportivas nas categorias 12 a 14 anos e 15 a 17 anos, visando defender Mafra na fase microrregional em abril.

CERIMONIAL

15 escolas da rede municipal, estadual e particular de ensino desfilaram com suas delegaçÔes na abertura oficial do evento. A atleta Kaianny Mareth, da E.E.B. Santo Antonio fez o juramento do atleta e a aluna (atleta destaque no basquetebol catarinense 2019) Rafaela Maria Kuss, da mesma escola e titular da equipe sub-12 do ano passado da ABAM/Basquetebol Mafra/DME, carregou a pira olímpica.

O diretor de esportes da Prefeitura, Rafael Augusto Cavalheiro, na ocasiĂŁo representando o prefeito Wellington Bielecki, deu Ă s boas-vindas a todos e falou da importĂąncia dos jogos e do espĂ­rito esportivo. “Espero que vocĂȘs, atletas, deem o seu melhor. E os melhores atletas vĂŁo representar Mafra nas outras fases do JESC. Temos tudo para fazermos uma grande participação”, declarou, colocando a administração municipal Ă disposição de todos. JĂĄ o presidente da CĂąmara Municipal de Mafra, Éder Gielgen falou que o esporte Ă© um instrumento de valorização e cidadania. O vereador declarou aberto oficialmente os jogos deixando uma mensagem aos atletas. “Deve-se sempre exaltar o respeito entre vocĂȘs”.

MODALIDADES

As modalidades dos jogos escolares 12 a 14 anos sĂŁo: vĂŽlei, basquete, handebol, futsal, xadrez, tĂȘnis de mesa, badminton, atletismo (75m, 250m, 1000m, 80 e 100m c/barreiras, revezamento 4x75m, arremesso de peso, lançamento de dardo e disco, salto em altura e distĂąncia, pentatlo), futebol de campo – Moleque Bom de Bola. Na categoria 15 a 17 anos sĂŁo as mesmas exceto a de atletismo, cujas provas consistem em 100m, 200m, 800m, 3000m, 100 e 110m c/ barreiras, revezamento 4x75m, arremesso de peso, lançamento de dardo e disco, salto em altura e distĂąncia, pentatlo.

ESCOLAS PARTICIPANTES

EMEF MĂĄrio de Oliveira Goeldner, EEB Santo AntĂŽnio, EMEB Evaldo Steidel, EEB HercĂ­lio Buch, ColĂ©gio ExcelĂȘncia, ColĂ©gio AgrĂ­cola Municipal JosĂ© Schultz Filho, EEB Monteiro Lobato, CEM Beija-Flor, EEB Jovino Lima, EMEB Avencal SĂŁo SebastiĂŁo, EEF Cristo Rei, EEB BarĂŁo de Antonina, Cemma, EMEF SĂŁo Lourenço e EEB Professora Maria Paula Feres.