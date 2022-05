“Faz de conta” proporciona aprendizado e respeito às profissões no CEIM Sara Rosa

Alunos do pré I matutino trabalharam de forma concreta a profissão pizzaiolo, inclusive fizeram pizza e depois as saborearam.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Quem nunca brincou de faz de conta? De médico, professor ou bombeiro? Esse foi um dos temas norteadores da Educação Infantil, proposto pela Secretaria de Educação de Mafra para ser trabalhado nas escolas da rede municipal de ensino, no mês de maio. O tema “Faz de conta que sou…” teve por finalidade apresentar aos alunos a proposta de conhecer as diferentes profissões e valorizá-las.

Na escola CEIM Sara Rosa, foi trabalhada a Feirinha das profissões, para que os seus 98 alunos descobrissem as funções através do brincar e explorar instrumentos de trabalho. “Com a Feirinha os professores das turmas do Maternal I e II misto e do Pré I e Pré II, levaram os alunos a conhecer as profissões dos pais e familiares e a desenvolver a criatividade e pensamento lógico ligando a função ao objeto”, explicou a diretora da Adriana Cariolato Trierveiler. Falou ainda que o tema foi trabalhado com todos os níveis, respeitando o grau de conhecimento de cada idade.

Feirinha no pátio da escola

O encerramento do projeto aconteceu no dia 13 de maio, com todas as turmas no pátio da escola realizando nos períodos matutino e vespertino, apresentações de poesias, histórias dramatizadas e desfile das profissões. “Para o desfile contamos com a colaboração das famílias que caracterizaram seus filhos para a atividade”, explicou agradecendo a participação da família.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Além do desfile, as crianças vivenciaram o que cada profissão faz, pois as professoras transformaram as salas de aula em consultório médico, clínica veterinária, salão de beleza, cozinha, barbearia, oficina, lojas, entre tantas outras profissões trabalhadas. “Alunos do pré I matutino foram inovadores na atividade. Trabalharam de forma concreta a profissão pizzaiolo, inclusive fizeram pizza e depois as saborearam”, destacou a direção da escola.

Outra atividade realizada foi a horta escolar, que remeteu ao trabalho agrícola. “Tudo para tornar o aprendizado significativo para os nossos alunos e valeu muito a pena! As crianças amaram”, acrescentou a diretora.

Aprendizado

Brincar de faz de conta faz com que as crianças desenvolvam habilidades e a imaginação enquanto se divertem. E ainda aprendem sobre si mesmas e sobre o outro, a enfrentar medos e novidades, a resolver problemas e a desenvolver a linguagem e a comunicação.

“Este Projeto Merece Aplausos”

A partir deste ano iniciamos a publicação de uma série de matérias sobre projetos positivos desenvolvidos pelas escolas da rede municipal de ensino, denominado “Este Projeto Merece Aplauso”.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Mais informações no site da Prefeitura www.mafra.sc.gov.br (Criatividade na Educação) na página da Educação, Espaço Escola.