Feira Popular de Mafra retorna neste sábado

A Feira Popular de Mafra que acontece aos sábados na Praça Laura Müller não estava sendo realizada devido à situação de quarentena. Com a liberação parcial de alguns serviços, a feira já pode voltar a funcionar. Já neste sábado (11), das 7 às 11h30, a feira popular será no espaço do antigo terminal rodoviário/antigo BNAF e hoje da COOARPA/ACEPAM.

Os produtos continuam com a mesma qualidade, direto da horta para a mesa do consumidor. Bolachas, pães caseiros, mel e derivados, queijos, geleias e uma variedade de frutas e verduras estão à disposição dos clientes. A feira continua no Alto de Mafra, na Rua Pioneiro Max Langer, 09.