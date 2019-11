Feira Popular tem mais um espaço para venda dos produtos da agricultura familiar

O barrac├úo da COOARPA (antigo espa├žo do BENAF) cede as manh├ús de quinta-feira aos produtores rurais para o com├ęrcio de hortali├žas, frutas, verduras, legumes, queijos, embutidos, mel e demais produtos

A fim de otimizar o espa├žo do barrac├úo do antigo BNAF, a Cooperativa Agropecu├íria Regional de Pequenos Agricultores (COOARPA) e a Associa├ž├úo Central de Pequenos Agricultores de Mafra (ACEPAM), cederam o local ├ás quintas-feiras pela manh├ú para que a Prefeitura de Mafra/Secretaria Municipal da Assist├¬ncia Social e Habita├ž├úo realizassem a feira popular. Com abertura a partir das 7h30 a feira funciona at├ę ├ás 12h30 oferecendo os mesmos produtos encontrados na feira de s├íbado da Pra├ža Lauro M├╝ller no Alto de Mafra.

CHEIRINHO DA HORTA

Hortali├žas, frutas, verduras, legumes, queijos, embutidos, mel e derivados, p├úo caseiro, bolachas, cucas, geleias, produtos da cozinha colonial e da horta e artesanato podem ser encontrados no novo espa├žo. Vale destacar que continuam acontecendo ├ás feiras das quintas-feiras na Vila Nova, no p├ítio do Auto Posto Vila Nova, e nas sextas-feiras no Jardim Am├ęrica, no p├ítio da Igreja Santo Ant├┤nio, com os mesmos produtos ofertados diretamente do produtor. O hor├írio das feiras ├ę das 7 ├ás 11 horas, por├ęm, na Vila Nova, o hor├írio estende-se at├ę as 17 horas.

CONTENTES COM NOVO LOCAL

Os agricultores de Rio Preto, Marilene e Ari Keldert, que participam da feira na Lauro M├╝ller h├í quatro anos, falaram que o novo local vai dar um incremento a mais no or├žamento. ÔÇťVivemos do que produzimos e vendemos na feira da pra├ža. Neste novo local temos mais um dia para vender. Oferecemos produtos frescos, colhidos no dia anterior e que devem ser vendidos para garantir a qualidadeÔÇŁ, contaram.

N├úo s├│ os produtores, mas a comunidade ficou contente com local, como Sueli Kuss, que aproveitou sua hora de almo├žo para comprar morangos e tomates. ÔÇťComprei l├í por causa do pre├žo, qualidade ÔÇô produtos diretos do produtor rural – e pela praticidade. A gente deve dar valor e oportunidade ao nosso pequeno produtor consumindo seus produtosÔÇŁ, declarou Sueli.

Para a secret├íria da pasta, K├ítia Saliba, esta parceria entre poder p├║blico e comunidade, atrav├ęs da cooperativa, ÔÇťcontribui para divulgar e otimizar o com├ęrcio dos produtos da agricultura familiar diretamente ao consumidorÔÇŁ.

PEQUENO PRODUTOR: PARTICIPE DA FEIRA

O produtor que tiver interesse em participar da feira deve atender a apenas dois crit├ęrios: possuir n├║mero do Cadastro ├Ünico (sem necessariamente estar dentro de algum Programa de Transfer├¬ncia de Renda) e apresentar a Declara├ž├úo de Aptid├úo ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (DAP) ÔÇô que comprova ser agricultor familiar.

Servi├žo – Feira Popular

– S├íbado: Pra├ža Lauro M├╝ller no Alto de Mafra das 7h ├ás 11h;

– Quinta-feira: no espa├žo da COOARPA (antigo BNAF) – Av. Frederico Heyse, 1550, pr├│ximo ├á Pra├ža Lauro M├╝ller;

– Quinta-feira: em frente ao Posto Potencial na Vila Nova, das 07h ├ás 17h;

– Sexta-feira: no p├ítio da Igreja Santo Ant├┤nio, bairro Jardim Am├ęrica das 7h ├ás 11h.

Mais informa├ž├Áes: Secretaria Municipal da Assist├¬ncia Social e Habita├ž├úo pelo telefone 3643-7181.

