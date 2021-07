Feira Popular volta a acontecer na Praça Lauro Müller

A Feira Popular (Feira do Agricultor) volta neste sábado, dia 24, a acontecer no espaço antigo, na Praça Lauro Müller, alto de Mafra, após um período com as barracas instaladas na Travessa Leopoldo Mann. O horário de funcionamento é das 6 às 11 horas.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Na feira, o consumidor encontra os produtos já tradicionais da agricultura familiar/produtor rural como bolachas, pães caseiros, mel e derivados, queijos, geleias e uma variedade de frutas e verduras.

Serviço:

– Feira Popular (Feira do Agricultor)

– Data: aos sábados, a parir de 13 de março

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

– Horário: das 6 às 11 horas

– Local: Praça Lauro Müller, Alto de Mafra

– Informações: Secretaria pelo telefone3642-6322.