Feriado de 7 de setembro tem manifestações em Mafra e região

Cinco cidades de Santa Catarina registraram bloqueios em rodovias nesta terça-feira, feriado de 7 de Setembro, Dia da Independência. Há formação de filas e lentidão no trânsito por conta dos atos e também da chuva, que atinge o estado durante esta manhã.

Os trechos estão interrompidos por caminhões, tratores e carros. Os manifestantes são apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Eles defendem pautas antidemocráticas, com ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e ao Congresso.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 8h30 foram registrados pontos de interdição nas BRs 101, 116 e 280.

Pontos de bloqueio por manifestantes:

BR-101, km 10 em Garuva, sentido a Porto Alegre. Em direção a Curitiba, as faixas foram liberadas.

BR-101, km 25 em Joinville, sentido Norte.

BR-101, km 404 em Maracajá, ambos os sentidos.

BR-116, km 138 em Santa Cecília, ambos os sentidos.

BR-280, km 230 em Canoinhas, ambos os sentidos.

Em Mafra o movimento ocorre em frente ao Posto Mallon desde cedo. Segundo os organizadores da ação, caminhões de carga não perecíveis podem passar, além de ônibus e carros de passeio.

* Com informações do G1 SC

