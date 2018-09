Festa das Etnias 2018 contou com público diário de mais 20 mil pessoas

Foram três dias de festa para comemorar os 101 anos de Mafra. Shows, apresentações culturais, missa, solenidades e cavalgada fizeram parte da festa. Uma multidão tomou conta da Praça Ferroviário Miguel Bielecki durante as festividades. A Prefeitura estimou um público de mais de 20 mil pessoas por dia circulando pelo local.

O prefeito Wellington Bielecki esteve presente em todos os eventos, acompanhado por sua esposa, a primeira-dama, Iara Bielecki e seus dois filhos. “A festa foi feita com muita dedicação, pensando na diversão das famílias, na valorização das etnias e no quanto é importante o olhar para as nossas gerações futuras”, disse. Ele também se lembrou de agradecer a todos os patrocinadores e apoiadores que contribuíram na realização do evento.

ATRAÇÕES

O espaço mais concorrido foi a frente do palco durante as apresentações das bandas e dos shows nacionais. As festividades iniciaram na tarde do dia 07 com o Festival Cultural das Etnias, onde diversos grupos folclóricos e escolas realizaram apresentações, nas quais cada um homenageou as tradições e cultura deixadas de herança pelos colonizadores do município. No decorrer do dia, subiram ao palco mundo: Davison Wormz, Semiacústico, Matheus & Robinho e a dupla Nando e Léo. Outra surpresa da noite foi o pedido de casamento apaixonado feito por Thayme Valério à sua amada Lidia Vitória, que sem pensar duas vezes disse sim diante de todo o público presente. A atração principal da noite foi o esperado show de João Neto e Frederico, que agitou o público, com seu repertório de sucesso do cenário sertanejo universitário nacional.

No sábado, 08, a manhã começou com a Solenidade Cívica de Aniversário de Mafra, que contou com a apresentação da Banda Padre José Maurício, Banda do Colégio Caetano Munhoz da Rocha e apresentação do CEM Beija-Flor. Em seguida, houve o lançamento do Marco Fundamental do Parque do Passo, um presente especial para o povo mafrense. Durante a tarde as bandas: Improváveis, Soulset, Mistura Retrô, bicho HOMEM e a dupla Eddy & Janis animaram os presentes. No final da noite, a atração mais esperada da festa, o cantor Daniel presenteou Mafra com um show emocionante. Na ocasião, comemorou também seu aniversário de 50 anos. O ‘parabéns a você’ cantado em coro regido pelo cantor foi um dos pontos altos do show. Pela segunda vez em Mafra, Daniel veio acompanhado novamente de seu pai e “professor”, José Sebastião Camilo e falou sobre a importância da família. “Temos de valorizar e fortalecer a cada dia a família. Ela é fundamental em nossa vida. É o nosso patrimônio”. Ele também elogiou a receptividade da cidade. “Parabéns a esta terra e a este povo que tem um carinho especial pela minha história. Obrigada por nos acolher e a nossa forma de retribuição é através da música. Parabéns Mafra”. O cantor também surpreendeu o público quando chamou o menino Wellington, um talento mirim da região que tocou gaita e cantou junto com o ídolo “O menino da porteira”.

DOMINGO DE FESTA

No domingo as comemorações começaram com uma emocionante missa campeira celebrada pelo Padre Antonio Humberto Zanini, que fez os presentes derramarem lágrimas com suas emocionantes palavras. Em seguida, aconteceu a já tradicional cavalgada das etnias, onde as ruas de Mafra foram tomadas por cerca de 400 cavaleiros que saudaram o município como os antigos tropeiros: montados a cavalo, portando bandeiras e valorizando o chão acolhedor do município. Durante a tarde houve apresentações das bandas: Meninas de Rio Negro, Bochinchaço e Capital Tchê. Segundo Alceu Ricetti, um dos organizadores da cavalgada “essa ação fez um resgate histórico de tradições e heranças deixadas pelos tropeiros”.

Para concluir os festejos, Os Serranos subiram no palco e encerraram a festa com muita música gauchesca, fazendo o público dançar e cantar seu repertório consagrado.

Outro ponto forte da festa foi a presença da realeza do município, que abrilhantou ainda mais as comemorações. Durante os três dias a Rainha Sttefani Caroline Bordenski, a 1ª Princesa Kamila Zietz e a 2ª Princesa Francini Henning, interagiram com o público e deram um show de beleza, carisma e simpatia, representando as mulheres mafrenses.

O prefeito avaliou o evento como “um sucesso” e disse que mais uma vez a festa foi feita para os mafrenses e todos os visitantes que estiveram na cidade para passar o feriado. “Tenho orgulho do trabalho realizado antes e durante a realização da festa. Temos muito a comemorar: geração de emprego e renda, atração de grandes empresas, aberturas de novos negócios. Só tenho elogios para Mafra e para todos os cidadãos que acreditam no potencial de crescimento da cidade”.