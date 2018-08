Festa das Etnias já tem sua rainha e princesas

Compartilhar no Facebook

Na noite do √ļltimo s√°bado, 18, 11 belas jovens mafrenses disputaram os t√≠tulos de rainha e 1¬™ e 2¬™ princesas da Festa das Etnias. As candidatas foram julgadas pelos crit√©rios de simpatia, beleza facial, postura corporal, desenvoltura na passarela e capacidade de comunica√ß√£o.

Para fazer jus ao nome da Festa das Etnias, após o desfile individual, cada candidata ficou responsável por discursar sobre uma das etnias responsáveis pela colonização do Município de Mafra.

CORTE ELEITA

Sttefani Caroline Pereira Bordenski, 20 anos, foi eleita a Rainha da Festa das Etnias, e ao seu lado, como primeira princesa Kamila Zietz, 23 anos, e como segunda princesa, a jovem Francini Henning, 17 anos. Dessa forma, formou-se a realeza, com sua rainha e princesas, que passam a representar Mafra na Festa das Etnias, que acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de setembro. Após o concurso a noite seguiu com Baile com Os Monarcas.

Além dos títulos, a Rainha foi presenteada pelo SESC Mafra, com 02 diárias com acompanhante em um dos hotéis da instituição em Santa Catarina. Toda a corte eleita também foi presenteada flores e brindes.

INCIDENTE

Segundo informa√ß√Ķes, de alguns presentes no evento, uma das candidatas passou mal ap√≥s a coroa√ß√£o das eleitas, sendo atendida e recebida os primeiros socorros por alguns presentes e pelos brigadistas de inc√™ndio retirando a v√≠tima para fora do local.

Segundo informa√ß√Ķes a jovem passa bem!