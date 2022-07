Festas julinas agitam usuários do SUS de Mafra

Comunidade da Vila Nova e da ESF Buti√° dos Tabordas realizaram atividades saud√°veis e divertidas com grupos de usu√°rios do SUS

A Associa√ß√£o Comunit√°ria Vilanovense foi o local escolhido pelo Nasf-AB e sua equipe multifuncional para realizar no dia 30 de junho a festa julina do Grupo de Atividade F√≠sica. Dentre as atividades realizadas houve quadrilha maluca, desenvolvimento de prepara√ß√Ķes t√≠picas saud√°veis, degusta√ß√£o das prepara√ß√Ķes realizadas e refor√ßo nos benef√≠cios dos alimentos.

De acordo com a organiza√ß√£o do evento, o objetivo foi o de refor√ßar a import√Ęncia da pr√°tica de atividade f√≠sica e alimenta√ß√£o saud√°vel de forma divertida e nutritiva. Os alimentos preparados e servidos foram docinho de amendoim sem a√ß√ļcar, bolo de milho, pat√™ nutritivo e quent√£o funcional. A educadora f√≠sica Kamila K. Schafacheck, a nutricionista Andri√©llen Marciniak, e a estagi√°ria de nutri√ß√£o Maria Eduarda Peters foram as profissionais envolvidas.

Festa julina nutritiva

Outra comunidade envolvida com eventos julinos foi a da ESF Osvaldo Sampaio no Buti√° dos Tabordas. No dia 06 de julho a equipe do Nasf-AB/Equipe Multiprofissional e ESF, com o objetivo de desenvolver prepara√ß√Ķes t√≠picas saud√°veis, degusta√ß√£o das prepara√ß√Ķes realizadas e mostrar os benef√≠cios dos alimentos t√≠picos da √©poca, realizaram evento julino para os seus usu√°rios. Nessa ESF tamb√©m foram degustados bolo de milho, pat√™ nutritivo e quent√£o funcional, al√©m e pa√ßoca sem a√ß√ļcar. Os respons√°veis por esta a√ß√£o foram os seguintes profissionais: nutricionista Andri√©llen Marciniak, assistente social Alci T. Leite, estagi√°ria de nutri√ß√£o Maria Eduarda Peters, Enfermeira Patr√≠cia A. Kuhl, M√©dica Ana Fl√°via Guimar√£es, agentes comunit√°rias de sa√ļde Veridiana Martins e Bruna Graziele Zictz.