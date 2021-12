Funcionários de obras de Mafra participam de curso de solda

Funcionários da Secretaria de Obras de Mafra, que trabalham no Centro de Serviços do município estão participando do Curso de Solda, dentro do projeto do Executivo de  valorização e capacitação do servidor. O curso está sendo ministrado no SESI de Mafra. Na sequencia, outros servidores receberão curso de Mecânica básica.

O prefeito Emerson Maas reafirmou a intenção do Executivo em proporcionar capacitações aos servidores, promovendo o crescimento continuo. “Nossos servidores estão sendo valorizados e capacitados e assim podemos também oferecer sempre o melhor serviço para a comunidade”. Para o secretário de Obras e Serviços Públicos, Diego Oliveira, a valorização da mão de obra interna, possibilita a execução de serviços com economia de recursos, além de  elevar o conhecimento dos funcionários.

