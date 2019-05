GEMFA comemora nove anos de sua implantação e os 184 anos da PMSC

Na última quinta-feira, dia 2, a Guarnição Especial de Mafra – GEMFA promoveu uma solenidade alusiva aos nove anos da criação da guarnição em Mafra e aos 184 anos da Polícia Militar de Santa Catarina – PMSC.

Na solenidade foram agraciadas com o Diploma “Amigo do GEMFA” as personalidades de destaque em seus ramos de atividades e que no último ano trabalharam junto com a PM pela segurança pública no município. Receberam o Diploma “Amigos do GEMFA” o juiz de direito Fernando Orestes Rigoni, o comandante da Artilharia Anti Aérea Auto Propulsada major EB Abner de Oliveira e Silva Junior e o ex-comandante da Companhia da Polícia Militar de Rio Negro 1º tenente PMPR Diogo Moscoso Sanches

Durante o evento dez policiais militares receberam condecorações por tempo de serviço e relevantes serviços prestados, e ainda aconteceu a promoção do 2º tenente PM Marcio Rosa Lopes ao posto de 1º tenente.

Três policias também receberam “Certificados de Elogio” pela atuação em ocorrência de alto risco e um recebeu o certificado pela participação no projeto “Pernas Solidárias”.

Encerrando a solenidade policias que passaram para a reserva remunerada receberam o certificado de “Honra ao Mérito” expedidos pelo comandante-geral da PMSC.