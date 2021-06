Geração Empreendedora: alunos de Mafra têm a oportunidade de vivenciar o empreendedorismo na prática

Compartilhar no Facebook

Alunos que estão cursando o ensino médio nas escolas das redes estadual e particular de Mafra participam do projeto “Geração Empreendedora”, que tem por finalidade despertar e estimular o espírito empreendedor e a cultura associativista nos estudantes, para criar uma geração consciente, pró-ativa e capacitada para transformar o cenário socioeconômico.

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura coordena o projeto em Mafra, apesar das escolas municipais atuarem apenas até o ensino fundamental. “Nós estamos olhando a educação como um todo, pela importância de tornarmos acessível a todos os alunos mafrenses o ensino financeiro e empreendedor”, explicou a Secretária Jamine Emmanuelle Henning. A Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania também apoia o projeto Geração Empreendedora 2021.

Projeto da FACISC

O projeto “Geração Empreendedora” nasceu em 2014 por iniciativa da Federação das Associações Empresariais de Santa Catarina-FACISC e foi construído de forma colaborativa entre a equipe técnica da federação, empresários voluntários integrantes do Conselho Estadual da Mulher Empresária-CEME e do Conselho Estadual do Jovem Empreendedor.

Ao longo das edições o GE se consolidou como um projeto que vai muito além de conceitos traduzidos em sua metodologia, mas uma verdadeira fonte de inspiração aos nossos jovens que têm a oportunidade de vivenciar o associativismo na prática além de gerar muitos amigos e conhecer as experiências incríveis compartilhadas por inúmeros voluntários, fontes de inspiração para um futuro empreendedor.

Mais informações nos telefones (47) 3645-0735 (Secretaria Municipal de Educação) e 3642-0488 (Secretaria de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania)

