Gerência de Saúde da ADR Mafra coordena o Mutirão de Cirurgias de Catarata Norte/Nordeste

Desde a última segunda-feira (05), vem sendo realizado em Campo Alegre o Mutirão de Cirurgias Eletivas de Catarata Norte/Nordeste. O evento prossegue até o próximo dia 15, com a previsão de atender mil pessoas de 17 municípios da região.

O mutirão, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com recursos do Governo do Estado e do Governo Federal, vem sendo coordenado pela Gerência de Saúde da Agência de Desenvolvimento Regional (ADR) de Mafra e conta com o apoio das secretarias municipais de saúde, que disponibilizaram veículos para o transporte dos pacientes.

Com o objetivo de zerar a fila de espera para as cirurgias de catarata, está prevista a realização de 1700 procedimentos, já que muitos pacientes necessitam da cirurgia nos dois olhos. Estão aptos a fazer o procedimento os pacientes que têm a indicação cirúrgica e constam na lista de seus municípios. A cirurgia é realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e o paciente terá direito a consulta pré-operatória, exames, cirurgia e colírios.

Para dirimir esta demanda reprimida, os municípios encaminharam a listagem de seus pacientes para a Regional de Saúde de Mafra, que realizou a distribuição nos dias programados, com uma média de 160 pacientes atendidos por dia, sem contar o primeiro retorno, que também acontece no período do mutirão. Os procedimentos são realizados no centro cirúrgico do Hospital São Luiz de Campo Alegre.

O valor de cada cirurgia é de R$ 771,60, conforme tabela do SUS, mais R$ 250,00 de prêmio estipulado pela Comissão Intergestora Bipartite. O valor é custeado com fontes do Ministério da Saúde (MS) e da Secretaria de Estado da Saúde.

A catarata é uma doença com interferência no cristalino dos olhos, torna a visão opaca e turva. Pacientes geralmente veem as coisas de forma nublada, como se olhassem por uma janela embaçada, tornando difíceis as tarefas diárias como ler, dirigir ou interpretar as expressões faciais das pessoas. A evolução costuma ser lenta e pode afetar primeiro um dos olhos e mais tarde o outro.

“É gratificante realizar o atendimento de pacientes que aguardam no fila de espera. Após o procedimento cirúrgico temos a oportunidade de presenciar a alegria dos pacientes pela recuperação da visão. Para os profissionais da Regional de Saúde de Mafra a avaliação deste trabalho é unânime – um sucesso. Parabenizamos a equipe que está realizando os procedimentos cirúrgicos, além de todos os profissionais do Hospital São Luiz pela organização e prestatividade”, declarou a gerente de Saúde da ADR Mafra, Marlete Arbigaus.

O secretário executivo da ADR Mafra, Abel Schroeder, esteve presente no primeiro dia do mutirão e pôde acompanhar os preparativos para as primeiras cirurgias, além de conversar com os pacientes. “Este mutirão de cirurgias, coordenado pela nossa Gerência de Saúde, é mais uma amostra da importância da ADR Mafra para os municípios da nossa região, que hoje conta também com os municípios da ADR Canoinhas, recém desativada, e, no caso do mutirão, também com a participação de municípios da ADR Jaraguá do Sul”, afirmou Abel.

Os municípios atendidos pelo Mutirão de Cirurgias Eletivas de Catarata Norte/Nordeste foram: Bela Vista do Toldo, Campo Alegre, Canoinhas, Corupá, Guaramirim, Irineópolis, Itaiópolis, Jaraguá do Sul, Mafra, Monte Castelo, Papanduva, Porto União, Rio Negrinho, São Bento do Sul, Schroeder e Três Barras.