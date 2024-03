Ginásio cheio para festa de abertura da fase municipal dos JESC 2024

O Ginásio de Esportes Wilson Buch estava repleto de alunos, pais, professores e autoridades locais na noite de quarta-feira, 20, para a festa de abertura dos Jogos Escolares de Santa Catarina – JESC 2024 , na sua fase municipal. O evento foi uma realização da Prefeitura de Mafra, por meio do departamento de esportes da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura. Nesta edição dos JESC, estão participando 20 escolas reunindo alunos atletas das escolas municipais, estaduais e particulares do Município.

Repleta de momentos emocionantes, a Festa dos JESC – fase municipal começou com o desfile das delegações das escolas participantes e suas flâmulas e após houve a  execução do Hino Nacional, acompanhado pelos presentes. Na sequência, a Banda Marcial do Colégio Mafrense  fez sua apresentação.

Fogo olímpico e juramento do atleta

Outro momento de destaque foi o acendimento da pira olímpica, que  aconteceu pelas mãos da atleta Lara Shitt, que já participou de  competições em Blumenau, Timbó, São Paulo e Florianópolis. Lara possui um total de 27 medalhas conquistadas em competições defendendo as cores de Mafra.

O Juramento do atleta foi protagonizado pela atleta Rafaela Krol Carraro. Rafaela começou a competir em 2022 e,  desde então,  vem conquistando medalhas. Nas fases do Parajesc ganhou 9 medalhas. Na fase regional foram 5 medalhas, e na fase nacional outras 6 medalhas, sendo campeã 3 vezes na sua classe t54 – corrida paralimpíadas escolares.

Cooperação e Respeito

Ao finalizar a solenidade, o Executivo Municipal,  declarou a aberta a fase municipal dos JESC 2024, e destacou a importância do esporte na vida dos alunos, no que se refere a ensinar valores como a cooperação e respeito, reunindo indivíduos e comunidades e servindo de ponte entre as diferenças culturais e étnicas. A Administração Municipal desejou  bons jogos a todos, com elevado espírito esportivo.

Escolas participantes

Ao todo são 20 escolas participantes do JESC 2024 – fase municipal, mas no desfile das delegações apenas 13 estiveram presentes, quais  sejam:

Centro de Educação do Município de Mafra- CEMMA;

EMEB Avencal São Sebastião

CEM Beija-Flor

EMEB Mário de Oliveira Goeldner

EEB Tenente Ary Rauen

EBB Barão de Antonina

EBB Cristo Rei

EBB Francisco Izabel

EBB Monteiro Lobato

EBB Professora Maria Paula Feres

EBB Santo Antônio

Colégio Excelência

Colégio Mafrense