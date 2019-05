Compartilhar no Facebook

Godzilla II: Rei dos Monstros estreia nesta quinta-feira no Cineplus Emacite. O filme é a sequência do longa-metragem lançado em 2014, que trouxe de volta o famoso monstro japonês para as telonas.

Horários válidos até o dia 05/06:

Dublado (3D): 16h | 21h

Legendado (3D): 21h (somente no dia 31)

Clique aqui e consulte os valores dos ingressos.

Sinopse:

Sequência do longa-metragem lançado em 2014, que trouxe de volta o famoso monstro japonês para as telonas.

Gênero: Aventura, Comédia, Comédia musical

Classificação: 12 anos

Duração: 2h12

Trailer: