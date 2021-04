Godzilla Vs Kong estreia hoje no Cineplus Emacite

Compartilhar no Facebook

Para quem é a sua torcida? Godzilla Vs Kong estreia nesta quinta-feira no Cineplus. É emoção garantida na telona e som potente do cinema.

Sinopse: Em Godzilla vs Kong, duas poderosas forças da natureza vão se enfrentar em uma grande batalha. Enquanto a organização científica secreta Monarch caça, investiga e estuda a origem dos Titãs, uma conspiração tem a intenção de acabar com todas as criaturas, sejam elas ameaçadoras ou não. O mundo sobreviverá ao duelo de monstros?

Gênero: Ação, Aventura, Ficção científica

Classificação: 12 anos

Duração: 1h54

Trailer:

