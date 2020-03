Governo de SC faz apelo ao uso consciente da água

Diante da necessidade de um maior consumo devido aos hábitos de higienização e temperaturas altas, e levando em conta a estiagem que afeta Santa Catarina, o Governo do Estado faz um apelo à população para o uso consciente de água.

Em Coletiva de Imprensa o chefe da Casa Civil, Douglas Borba, mostrou preocupação com o tema: “Ainda não há problemas no abastecimento, mas o fato de todo mundo estar em casa e se higienizando com mais frequência em obediência aos protocolos médicos na prevenção contra o coronavírus mostra a importância do uso racional de água”, disse Douglas. “Por isso solicitamos ao cidadão catarinense que não lave carros, casas e não faça outros usos que não sejam essenciais”, disse o secretário.

Douglas destaca que uma forte estiagem atinge Santa Catarina, pois a última chuva suficiente para recarregar mananciais foi registrada no período de Carnaval, portanto há cerca de um mês. O Oeste e o Norte/Vale são as regiões mais afetadas pela estiagem, sendo que pelo menos 20 municípios das proximidades de Chapecó e da fronteira com a Argentina já estão em estado de alerta.

Para colaborar com a regularidade do abastecimento no Estado, a CASAN está solicitando à população algumas medidas de economia:

– Não lave casas, pátios, calçadas e carros;

РFeche a torneira ao lavar loṳa ou escovar os dentes;

– Só acione máquinas de lavar quando estiver repleta de roupas;

– Reduza o tempo ao banho, pois o chuveiro é um grande consumidor de água tratada.

O site www.casan.com.br traz dicas fáceis de economia, mostra o quanto de litros pode ser economizado com cada mudança de hábito e sugere, inclusive, como diminuir a conta a pagar, já que a atual Estrutura Tarifária, implantada a partir deste mês, estimula o uso consciente.