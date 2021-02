Governo de SC oficializa posse de 723 novos professores efetivos para rede estadual

O governador Carlos Moisés e o secretário de Estado da Educação, Luiz Fernando Vampiro, realizaram nesta terça-feira, 9, o ato de posse de 723 novos professores efetivos para a rede estadual de ensino a partir deste ano. Os profissionais foram aprovados na 4ª chamada do concurso público de ingresso no magistério público, de 2017.

“A educação é uma das atividades públicas mais importantes. Todos passam pela sala de aula, é a base de todas as profissões. No nosso Governo já são mais 3,4 mil novos professores chamados em concurso público e seguimos nosso compromisso de fortalecer a educação pública de qualidade”, ressaltou o governador.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

O secretário Vampiro reforçou que o objetivo é melhorar e transformar a educação de Santa Catarina com cada vez mais qualidade. “A Educação necessita de recomposição de efetivos. Trazemos mais estabilidade para a área por meio dessa quarta chamada de professores. Uma das bandeiras desse Governo é a recomposição para essas áreas que necessitam de pessoal”, pontuou.

A professora de Educação Física Renata Müller Mendes, da EEB Maria Amália Cardoso, de Governador Celso Ramos, representou os docentes no evento. Ela contou que ser chamada no concurso é mais uma conquista na carreira que vislumbrou desde criança. “Estou muito feliz e acredito que todos os meus colegas também estão. Foi o segundo concurso que fiz para o Estado. Acredito no poder da Educação, nesta grande missão que assumimos”, frisou.

Nomeação de mais de 3,4 mil profissionais desde o início da gestão

Desde o início da gestão do governador Carlos Moisés, já foram nomeados 3.476 profissionais de educação efetivos, número que representa cerca de 18% do total de efetivos que estão nas escolas da rede estadual.

O ato de nomeação dos novos educadores foi publicado no Diário Oficial no dia 04 de janeiro de 2021. Os novos professores participam desde a última quarta-feira, 3, de uma capacitação de 64 horas, com certificação, para receber as orientações sobre os modelos de ensino a serem aplicados em 2021, incluindo a elaboração dos planos de aula.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Acompanharam o ato o chefe da Casa Civil, Eron Giordani, o secretário adjunto da Educação, Vitor Fungaro Balthazar, e o pai da professora, Carlos Augusto Mendes.