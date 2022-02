Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis reinicia em Mafra

Os encontros retornam seguindo todos os protocolos de segurança contra Covid-19Â

Partilhar de um espaço em grupo, de vivências da dor da ausência e da busca de meios para reorganização da vida é o objetivo dos encontros do Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis – API. Os encontros são promovidos mensalmente por profissionais da Saúde, com apoio da Prefeitura de Mafra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde.

Apoio

Uma vez ao mês, no auditório da Amplanorte, os encontros, que são gratuitos, têm como proposta dar apoio a pessoas enlutadas, que possuem um amor insuperável diante da dor irreparável. O grupo será coordenado pelo serviço de assistência social e psicologia da Secretaria Municipal de Saúde. “Este ano retomaremos com as reuniões presenciais, atendendo às solicitações da comunidade. As reuniões acontecerão no período noturno, dando acesso à população trabalhadora”, explica a coordenação. É um espaço-tempo de partilha em grupo de vivências da dor da ausência e da busca de meios para superação desta contingência.

Como participar

O próximo encontro será no dia 23 de fevereiro (quarta-feira) na Amplanorte, a partir das 19 horas e não necessita de inscrição prévia ou encaminhamento médico, basta ir ao local no dia e horário marcado e ter acima de 18 anos. As pessoas são livres nas reuniões para falar somente se quiserem. Entende-se que somente estar em um ambiente que dê espaço para a escuta desta dor tão difícil já é terapêutico.

Serviço

Grupo de Apoio a Perdas Irreparáveis – API

Local: Auditório da Amplanorte – Rua Prof.ª Maria do Espírito Santo, 400, Centro, Mafra

Informações: diretamente com o Núcleo de Estudos e Pesquisas em Saúde – NEPS, pelo e-mail: nepsmafra@gmail.com ou pelo telefone (47) 98436-4678.