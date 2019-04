Grupo Germânia lança o ‘Planaltão Atacadista’ em Mafra

Empreendimento com 14 mil metros quadrados de área construída vai gerar inicialmente 170 empregos diretos, com previsão de inauguração no final do ano, as obras terão início ainda durante este mês de abril

No início da tarde de ontem, no Hotel Susin, o Grupo Germânia de São Bento do Sul, realizou a solenidade de lançamento da sua primeira loja no segmento atacadista, o ‘Planaltão Atacadista’. Segundo o sócio-diretor do grupo, Mário César Pacheco a previsão para inauguração é para o mês de dezembro deste ano, porém as obras começam ainda este mês. Inicialmente serão gerador 170 empregos diretos.

Trata-se da primeira investida do Grupo Germânia, que conta com sete supermercados e três postos de combustíveis na região, dentro do segmento atacadista.

O empreendimento projetado para atender os consumidores riomafrenses e das demais cidades do planalto norte, será construído entre as ruas Pereira Oliveira e marechal Deodoro no centro de Mafra, em um novo e moderno formato de loja. Serão 20 check-outs, 14 mil metros quadrados de área construída, sendo 3 mil metros quadrados de área de venda, um mix de mais de 12 mil produtos, estacionamento coberto para 240 vagas e completo centro comercial com 12 lojas.

O Planaltão Atacadista contará com equipamentos de última geração, sortimento e layout personalizado tanto para o consumidor final quanto para o transformador e irá proporcionar aos clientes um atendimento com o selo de qualidade do Grupo Germânia, buscando ofertar os melhores produtos sempre com os melhores preços.

DESEJO CONCRETIZADO

O sócio-diretor do grupo, Mário César Pacheco, explicou que esta aproximação com o município aconteceu há 12 anos, época da compra da área e desde então, tinha o projeto da implantação de um supermercado. “Temos experiência em varejo e estamos sempre operando nesse meio. Quero ouvir da comunidade ‘que bom que o Germânia veio para Mafra’, honrando a missão de ofertar sempre os melhores produtos com os melhores preços da região”.

PREFEITO PARABENIZA EMPREENDIMENTO

Durante a inauguração o prefeito Wellington Bielecki destacou que tais diferenciais vão garantir grandes benefícios para Mafra. Benefícios que vão além da sempre bem-vinda geração de empregos, contribuindo para incentivar também os pequenos agricultores do município e as entidades sociais.

Além do prefeito, diversas autoridades locais, como membros da administração pública municipal, vereadores e representantes dos setores empresariais e comerciais de Mafra e Rio Negro se fizeram presentes e puderam conhecer o espaço destinado à implantação da loja, além de detalhes do projeto.

O GRUPO GERMÂNIA

Fundado em 1997, o Grupo Germânia conta hoje com sete lojas de supermercados, três postos de combustíveis e mais de 950 colaboradores diretos. O grupo destaca-se no engajamento social, acolhendo diversas entidades beneficentes em diversas ações de cunho social que fazem parte do seu calendário anual de ações. O desenvolvimento de grandes eventos abertos para toda a comunidade, reforçam o olhar empreendedor do grupo que é reconhecido como a “Rede de Supermercados das Grandes Promoções”. O Germânia Supermercados também foi agraciado por diversos anos, inclusive em 2017 e 2018 com o Prêmio Mérito AcatsExpoSuperem como o supermercado de grande porte mais admirado do planalto norte catarinense.

A valorização da agricultura familiar e dos pequenos agricultores das regiões onde o grupo Germânia atua, também faz parte das práticas adotadas pelo grupo, que adquire direto do produtor diversos produtos como frutas, legumes e verduras para abastecer nossas lojas e oferecer produtos de extrema qualidade para nossos clientes.

A missão do Planaltão Atacadista é ofertar sempre os melhores produtos com os melhores preços da região. Não temos dúvidas de que iremos cumprir comesse compromisso firmado com toda a comunidade de Mafra, Rio Negro e todo Planalto Norte Catarinense.

