Grupo indígena recebe orientações sobre a Covid-19 em Mafra

Ações foram coordenadas pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Orientações gerais sobre a COVID-19 fornecidas em português e no idioma Kaingang. Além de folder voltado ao público infantil, também na linguagem indígena e distribuição de kits para higienização e proteção, foram algumas das ações realizadas junto ao grupo indígena do município, no acampamento próximo da Rodoviária de Mafra, com a finalidade de esclarecer sobre a gravidade da doença e as maneiras de prevenção e enfrentamento.

As ações foram realizadas no dia 08 de abril, pela Secretaria de Assistência Social e Habitação de Mafra através do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), em parceria com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Segundo informações da Orientadora Social do SCFV que atende o segmento Crianças e Adolescentes, Andréa Leal de Barros, “há uma preocupação especial voltada às populações consideradas mais vulneráveis, entre elas os povos indígenas, uma vez que a pandemia ainda nos envolve em um cenário preocupante, afetando direta e indiretamente diversas esferas da sociedade”. A Secretária da pasta, Danielle Kondlatsch, complementa: “as comunidades tradicionais são foco de atenção da Assistência Social, por se tratar de uma política pública que visa respeitar e promover o respeito à diversidade cultural e étnica. O trabalho com as famílias indígenas tem o objetivo de evitar que sejam relegados à margem da sociedade”.

Estratégias

Dentre as estratégias adotadas destacaram-se orientações gerais sobre a COVID-19, como os cuidados a serem tomados, os quais foram repassados também na língua Kaingang, com apoio do professor Ademir, oriundo da tribo, que auxiliou a traduzir as informações para um esclarecimento mais eficaz sobre o tema.

Em parceria com a CDL de Mafra, foi confeccionado folder voltado ao público infantil, também elaborado na mesma língua indígena para facilitar a compreensão e o engajamento da parcela infantil. Foram ainda entregues kits de álcool em gel, sabonetes e máscaras aos membros do grupo, enfatizando sobre a maneira adequada de utilizá-los para prevenção eficaz.