Heliponto da Guarnição Especial de Mafra salvando vidas

No último domingo e inicio da semana o Heliponto da Guarnição Especial de Mafra (GEMFA), recebeu três operações de pouso e decolagem da aeronave da Polícia Militar do Paraná, buscando pacientes para deslocamento para hospitais de Campo Largo e Curitiba.

A primeira operação de pouso foi no domingo (26/01), onde uma mulher de 40 anos de idade foi encaminhada para o Hospital Nossa Senhora do Rocio em Campo Largo.

A segunda operação de pouso foi na manhã desta segunda-feira (27/01), uma mulher de 38 anos de idade foi transportada até o Hospital do Trabalhador em Curitiba.

A terceira operação de pouso foi na tarde desta segunda-feira (27/01), foi transportado um adolescente de 14 anos de idade, para o Hospital Cajuru em Curitiba, com politraumatismo.

Os três pacientes encaminhados pela aeronave da Policia Militar do Paraná, foram vitimas em acidentes de trânsito. As três operações de salvamento, contou com o apoio e participações das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).