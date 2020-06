Heliponto da Polícia Militar de Mafra é usado para salvar vida

Na manhã deste domingo (21), por volta das 10h45, um helicóptero da Polícia Militar do Paraná realizou operação de pouso e decolagem no heliponto da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) para levar uma mulher de 70 anos de idade ao Hospital Cajuru, em Curitiba. Ela apresentava quadro de Infarto Agudo do Miocárdio e falência múltipla de órgãos. A operação contou ainda com o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

Na manhã de sábado, por volta das 11h, o helicóptero Águia 01 da Polícia Militar de Santa Catarina, baseado em Joinville-SC, realizou operação de pouso e decolagem no heliponto da Guarnição Especial de Mafra (Gemfa) para transporte de órgãos e da equipe médica de transplantes, da cidade de Mafra para Blumenau e Florianópolis.

Fotos: Polícia Militar de Mafra