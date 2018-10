Hoje é dia do lº Pedala Km 09 pelo interior de Mafra

Com o objetivo de promover a integração entre escolas e comunidade, além de auxiliar no projeto Criança Solidária, a EEB Jovino Lima e a EMEF Campo da Lança realiza amanhã (27), o 1° Pedala Km 09.

O percurso aproximado é de 7,5 km pelo interior, saindo da EEB Jovino Lima, às 14h, seguindo até a Campina, próximo ao Pesque Pague de Rafael Ferreira.

As inscrições podem ser feitas nas secretarias das duas escolas promotoras do evento e ainda no dia, antes da largada. Para as inscrições está sendo pedida a doação de um litro de leite longa vida.

Todos os participantes concorrerão ao sorteio de brindes e de uma bicicleta. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3647-0307.