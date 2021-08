Homem anuncia assalto após utilizar quarto de motel em Mafra

Ocorrências policiais do período de 06 a 12 de agosto de 2021.

INCÊNDIO

No segunda-feira, 9, por volta das 17h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rua Engenheiro Alfredo Bredow, Bairro Restinga, em apoio ao Corpo de Bombeiros de Mafra que fazia o combate a incêndio em três edificações (meia água de madeira, chalé e uma residência de alvenaria). Como havia indícios de se tratar de incêndio criminoso, foram acionadas a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Mafra, os quais assumiram a ocorrência.

FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL

Na segunda-feira, 9, por volta das 18h50, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Avenida Frederico Heyse, Alto de Mafra, onde funcionários de um hipermercado flagraram dois adolescentes furtando uma caixa de refrigerantes e tentando fugir numa bicicleta e num cavalo, sendo contidos pelos seguranças do estabelecimento. Foram apreendidos em flagrante por furto e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, um adolescente de 14 anos e outro de 12 anos de idade, sendo ainda acionado o Conselho Tutelar de Mafra, para às providências cabíveis.

ROUBO

Na segunda-feira, 9, por volta das 19h45, a Polícia Militar de Mafra deslocou até a Rodovia BR 116, próximo ao autódromo municipal, onde um funcionário de um motel relatou que um homem de 32 anos de idade, após utilizar um dos apartamentos tentou pagar com cartão o qual foi recusado, sendo que após fez menção de estar armado e roubou certa quantia em dinheiro do caixa e tentou fugir do local, porém o funcionário trancou o portão. O referido homem saiu por um portão lateral, mas o veículo que estava apresentou defeito mecânico, sendo preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, juntamente com sua acompanhante, uma mulher de 22 anos de idade.

VEÍCULO COM SUSPEITA DE FURTO

Na terça-feira, 10, por volta das 9h10, a Polícia Militar de Mafra fazia rondas na Rua Felipe Schmidt, Centro, quando abordou um veículo VW/Gol, parado sobre a calçada. No interior do veículo se encontrava um homem de 40 anos de idade dormindo, o qual não soube explicar a procedência do veículo relatando que entrou no mesmo para dormir. Como a chave de ignição estava danificada, apresentando indícios de que poderia se tratar de um veículo furtado, o referido homem foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Mafra, para esclarecimentos e o veículo removido ao pátio conveniado para ser periciado, estando com o licenciamento vencido desde 2015.