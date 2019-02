Homem-Aranha visita o Cineplus Emacite; público pode tirar fotos a vontade

Em parceria com o Circo Social e Click Riomafra, o Cineplus Emacite surpreendeu o público na noite da terça-feira (29) com a presença do Homem-Aranha, que ficou no hall de entrada do cinema para que todos pudessem se divertir e tirar fotos.

Neste sábado o Homem-Aranha estará no cinema a partir das 20h. É possível comparecer ao cinema para tirar fotos à vontade e sem custo.

A parceria entre Cineplus Emacite e Circo Social tem como objetivo proporcionar ao público uma experiência inesquecível no cinema. O público se encanta com personagens relacionadas ao filme em cartaz e deixa o momento memorável ao tirar fotos à vontade e sem custo.

O filme Homem-Aranha No Aranhaverso está em cartaz atualmente no Cineplus Emacite às 21h10 (dublado – 3D). No final de semana o ingresso custa R$ 22 (inteira) e R$ 11 (meia-entrada).

Clique aqui e confira as fotos da terça-feira.