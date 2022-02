Hospital de Mafra recebe a segunda turma do Internato do curso de Medicina

Na última semana iniciou a integração de 26 novos alunos da segunda turma do Internato de Medicina. Os estudantes foram recebidos pelo Presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Sr. Valdecir Valoja de Collo; o Administrador do hospital, Sr. Dário C. Sckzuk e pelo Reitor em exercício da Universidade do Contestado, Sr. Luciano Bendlin.

O Internato tem a duração de 4 semestres, onde os futuros profissionais passam para a aprendizagem prática. Esta turma, inicia agora a primeira etapa do Internato, onde são desenvolvidas práticas em Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e Atenção Básica – Saúde da Família e Comunidade.

As atividades de Clínica Médica e Clínica Cirúrgica são desenvolvidas no Hospital São Vicente de Paulo, a partir de uma parceria entre o HSVP e a Universidade do Contestado – UnC.

O objetivo da etapa do Internato Médico é que os alunos tenham uma vivência 100% prática, realizando o atendimento aos pacientes, com a supervisão de um médico, que é também um professor da Universidade.

