Hospital São Vicente de Paulo aplica novas ferramentas de humanização no atendimento

Prontuário Afetivo e Pranchas de Comunicação Alternativa otimizam o processo e auxiliam na recuperação de pacientes da UTI

Acolher com iniciativas que levam o paciente a se sentir especial, com esse objetivo o Serviço de Psicologia do HSVP, através das Psicólogas Edinara Kovalski e Isabelle R. Twardowski, desenvolveu o projeto Prontuário Afetivo, que consiste em utilizar informações que identifiquem e criem um ambiente mais familiar para os pacientes hospitalizados na UTI. Informações de como gosta de ser chamado, amores da vida, lazer e até nomes de animais de estimação constam do prontuário.

Entre os benefícios desta ação estão a criação de laços de afinidade com a equipe profissional, facilitando a comunicação com o paciente, resgatando as memórias positivas e trabalhando as emoções, ressalta a psicóloga Edinara. Para a profissional, o Prontuário Afetivo promove a aproximação com os familiares e conforta o paciente. “Quando esse familiar deixa um ente querido internado e sabe que há humanização nos detalhes, automaticamente isso traz benefícios, transmitindo confiança e tranquilidade”, afirma a psicóloga.

Comunicação Alternativa

Durante a permanência do paciente na UTI, alguns destes podem fazer uso de ventiladores mecânicos ou passar por outros procedimentos que limitam ou impedem a comunicação oral, onde um paciente impossibilitado de dialogar tende a sentir-se angustiado.

Diante desse quadro, o Serviço de Psicologia, baseada em um projeto criado pela (UFRGS), desenvolveu as Pranchas de Comunicação Alternativa para uso Hospitalar. Por meio da prancha, o paciente pode comunicar a um profissional da saúde a intensidade da sua dor, alguma necessidade, algum ajuste, podendo otimizar o processo de internação e auxiliar na recuperação.

Os cartões utilizam símbolos gráficos que permitem que o paciente comunique sentimentos, elabore perguntas simples, responda questionamentos feitos por familiares ou pela equipe de saúde e faça solicitações, como por exemplo, pedir água, cobertor ou alguma outra necessidade.

“O paciente que é acolhido em ambiente hospitalar e tem condições de melhor expressar seus desejos e anseios, tem mais chances de resgatar sua saúde e diminuir a ansiedade. Estamos também melhorando serviço e humanizando ainda mais nosso atendimento”, explica Edinara, que ainda afirma “todo este trabalho só está sendo possível através da participação de toda equipe multidisciplinar que prontamente vem buscando alternativas de humanizar o atendimento aos nossos pacientes e familiares. Quando conseguimos nos colocar no lugar daquele paciente, ou daquela família, compreendemos que cada gesto de carinho faz toda diferença na recuperação e adesão ao tratamento.”

Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana – Carl Jung.