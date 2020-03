Hospital São Vicente de Paulo recebe mais equipamentos

Os equipamentos adquiridos foram um Polígrafo no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), um Ultrassom no valor de R$ 248.000,00 (Duzentos e quarenta e oito mil reais) e um Foco Cirúrgico de Teto no valor de R$ 58.490,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais)

No último fim de semana, esteve visitando o Hospital de Mafra, o (ex) Deputado Federal Mauro Mariani. Este que foi um dos parlamentares que mais ajudaram o Hospital São Vicente de Paulo com indicação de emendas parlamentares.

Desta vez, foram adquiridos mais três equipamentos com recursos de Emenda de R$ 421 mil de sua autoria. Os equipamentos adquiridos foram um Polígrafo no valor de R$100.000,00 (cem mil reais), um Ultrassom no valor de R$ 248.000,00 (Duzentos e quarenta e oito mil reais) e um Foco Cirúrgico de Teto no valor de R$ 58.490,00 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e noventa reais).

SOBRE OS EQUIPAMENTOS

Estas são importantes aquisições para otimizar ainda mais os serviços prestados pelo HSVP. O Polígrafo trata-se de um aparelho utilizado para monitorizar, registrar e calcular parâmetros fisiológicos do paciente submetido a procedimentos de hemodinâmica, como o cateterismo cardíaco, por exemplo. “O equipamento adquirido é altamente tecnológico, com vários recursos que facilita o procedimento médico e aumenta ainda mais a segurança para o paciente. Além de ser ainda um equipamento bastante didático que possibilita avanço no ensino e pesquisa do Hospital” explica o médico Rafael Sachet Dutra, cardiologista hemodinamicista, coordenador do serviço de cardiologia clínica e intervencionista do HSVP.

Em relação ao foco cirúrgico de teto trata-se de um dispositivo médico destinado a auxiliar a equipe médica durante um procedimento cirúrgico, iluminando uma área local ou cavidade do paciente, este é um dos equipamentos eletro médicos fundamentais em centro-cirúrgicos e salas de exames.

A aquisição do ultrassom também representa um grande avanço pois é de última geração, realizando inclusive exames do coração com extrema precisão “o novo aparelho é bastante moderno e oferecerá maior qualidade de imagem, recursos e funções para um diagnóstico ainda mais acurado e com mais segurança para os pacientes atendidos no Hospital São Vicente de Paulo. Além disso, ainda dispõe de software para realização de exames de ecocardiograma transtorácico e trans esofágico” explica o médico Adolfo P.V. de Colo, radiologista. “Além do grande salto na qualidade das imagens, será possível a realização de ecocardiograma trans esofágico que permitirá melhor análise de diversas doenças do coração, realização do exame durante procedimentos cirúrgicos, determinando melhores resultados nestes. As tecnologias embarcadas deste aparelho permitem a realização de exames mais precisos e em menor tempo, trazendo inclusive benefícios econômicos para o hospital” complementa o médico. Marcio Kuzmicz, cardiologista do HSVP.