Hospital São Vicente de Paulo recebe visita do Deputado Federal Gilson Marques

Na última sexta-feira (10/06) o presidente do Hospital São Vicente de Paulo, Valdecir Valoja de Collo, juntamente com demais membros da diretoria e equipe administrativa do hospital, receberam a visita do Deputado Gilson Marques.

Na ocasião foram apresentadas a situação das emendas destinadas pelo Deputado para o Hospital São Vicente de Paulo, sendo:

РEm 2020 foram repassados o valor de 100 mil reais para o custeio de energia el̩trica, o qual teve o recurso aplicado e presta̤̣o de contas aprovadas.

– Em 2021 foram repassados o valor de 200 mil reais para a aquisição de 01 aparelho de Anestesia com Monitor Multiparâmetros, sendo que o recurso já teve a proposta cadastrada, convênio assinado e agora aguarda a entrega do equipamento.

– E agora, em 2022 foram repassados o valor de 300 mil reais para a aquisição de 01 Arco em C, equipamento de alta tecnologia para exames de imagem, o qual já teve a proposta cadastrada e aguarda a assinatura do convênio para dar continuidade ao processo.

Os recursos viabilizados pelo Deputado são de suma importância para manter, desenvolver, ampliar e otimizar a estrutura do Hospital São Vicente de Paulo, que dispõe de serviços de alta complexidade, habilitados junto ao Ministério da Saúde (MS) nas áreas de Alta Complexidade Cardiovascular, Neurocirurgia e em Traumato Ortopedia, além de outras habilitações, que destacam a sua importância dentro da região de sua abrangência e também o Serviço de Diagnóstico por Imagem – SDI.