I Encontro dos Trabalhadores do SUAS de Mafra acontece dia 24

Compartilhar no Facebook

Serão abordados assuntos relativos aos serviços prestados pela Secretaria, finalizando com trabalhos em grupo

No próximo dia 24 de maio, os trabalhadores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) terão um dia voltado a atualização dos serviços prestados pela Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Os trabalhadores da área poderão atualizar seus conhecimentos na área, debatendo assuntos como os serviços da política municipal de assistência social, gestão do CadÚnico, proteção social básica (CRAS), proteção social especial de média complexidade (CREAS), proteção social especial de alta complexidade – serviço de acolhimento institucional, Casa de Passagem, Residência Inclusiva, Instituição de Longa Permanência para Idosos (ILPI) e Serviço de Proteção em situação de calamidades públicas e de Emergência, entre outros. O encontro será das 8 às 16h45, no Centro de Convivência do Idoso (CCI).

Vale lembrar que no dia do encontro não haverá expediente na Secretaria e demais serviços do SUAS.

Este evento é uma realização da Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação em parceria com o Núcleo de Educação Permanente do Sistema Único de Assistência Social/NUMEP/SUAS/Mafra-SC.