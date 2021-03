Idosos de 70 a 74 anos começam a ser vacinados contra Covid-19 em Mafra

Compartilhar no Facebook

Ao todo já foram aplicadas entre primeira e segunda dose, mais de 4 mil doses no público-alvo da Campanha Nacional de Imunização contra Covid-19Â

Idosos com mais de 75 anos que não foram vacinados ainda, devem entrar em contato com a unidade de saúde de referência

Atualizando o vacinômetro de Mafra, até o dia 25 de março, o município havia recebido 5938 doses entre as vacinas dos fabricantes Sinovac e Astrazeneca e aplicado 4329 doses, contabilizando a 1ª e segunda doses do público-alvo da primeira fase da campanha (trabalhadores da saúde, idosos institucionalizados, pessoas com deficiência Institucionalizadas, população indígena e idosos a partir de 70 anos).

Mais um grupo: 70 a 74 anos

Os idosos entre 70 e 74 anos começaram a ser vacinados pelas unidades de saúde nesta semana sob forma de agendamento, sendo 487 já imunizados com a primeira dose até o último dia 25 de março. O sistema de vacinação deste público-alvo está sendo por agendamento para evitar aglomerações e desperdício de doses. Como a Secretaria de Saúde já tem o quantitativo de pessoas que devem receber a vacina, ficou determinado que a vacinação será feita via agendamento pela ESF ou unidade de saúde a qual o idoso pertence. Para aqueles idosos que porventura não estejam em suas residências por algum motivo, ou não recebem agentes comunitários de saúde ou ainda áreas descobertas, estes devem entrar em contato com a unidade de saúde de sua região e agendar o dia para ser vacinado.

Vacinação continua

Ao todo, 2244 idosos dos grupos 70 a 74, 75 a 79 anos, 80 a 84, 85 a 89 e 90 anos ou mais já receberam a primeira dose (vacinômetro 26.03). O grupo 90 ou mais já está recebendo a segunda dose, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Saúde. A vacinação continua conforme ordenamento das equipes de vacinação dos ESFs e conforme o recebimento das remessas de vacinas. Vale destacar que os critérios para vacinação seguem o Informe Técnico Campanha Nacional de Vacinação Contra Covid-19 de SC e deliberação CIB/SES.

A Secretaria de Saúde de Mafra informa ainda que a ampliação para outras faixas etárias dependerá do recebimento de novas doses da vacina pelo Ministério da Saúde.

Como anda a vacinação em Mafra

Os dados atualizados sobre a vacinação contra Covid-19 em Mafra podem ser acessados no site oficial da Prefeitura no VACINÔMETRO.

Na dúvida, entre em contato

Para esclarecimentos sobre cadastro, agendamento de vacina, ou demais informações sobre vacinação contra Covid-19, o idoso ou seu familiar pode entrar em contato com a equipe de saúde do seu ESF. Seguem os telefones abaixo:

ESF Augusta Vitória –984483531;

ESF Bela Vista do Sul – 3642-8678 e 984484650;

ESF CAIC – 3642-5586 e 984557082;

ESF Espig̣o do Bugre Р3643-5162 e 984548351;

ESF Faxinal – 3643-1008 e 984549625;

ESF Jardim Am̩rica Р3642-9291 e 984550252;

ESF Restinga 3645 -1033 e 984362875;

ESF Saltinho do Canivete – 3643-7120 e 98448 3531;

ESF Ṣo Louren̤o Р3642-8464 e 98455 0073

ESF Vila Nova – 3642-7124 e 84558095;

ESF Vista Alegre – 3642-8005 e 984550565;

ESF Butiá – 984482834;

ESF Central – 3641 5209 e 984362398.