Imóvel da ADR em Mafra abrigará outros órgãos do estado

No início do ano o governador Carlos Moisés assinou o decreto para a desativação das 20 Agências de Desenvolvimento Regional (ADRs) até o fim de abril. A medida visa racionalizar os recursos públicos com a redução de estruturas e de cargos comissionados, integrando, desse modo, o pacote de medidas para equilibrar as finanças do estado.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Em Mafra a ADR já está desativada e o seu prédio será usado para abrigar o Instituto do Meio Ambiente (IMA) e as secretarias de Estado da Saúde, Educação, Administração e Casa Civil. Segundo o governo do estado, o reaproveitamento da estrutura é para que o prédio não fique obsoleto e seja usado de forma racional para a manutenção da prestação dos serviços à população.

As portarias com as determinações para as reocupações dos prédios das antigas ADR´s foi publicada no diário oficial da última sexta-feira (26) e contemplou as seguintes cidades além de Mafra: Blumenau, Chapecó, Campos Novos, Concórdia, Criciúma, Curitibanos, Itajaí, Jaraguá, Joaçaba, Joinville, Lages, Maravilha, Rio do Sul. São Lourenço, Tubarão, Videira e Xanxerê.

Apenas as ADRs de São Miguel do Oeste e Araranguá, que passam pelo processo de desativação, as portarias de reocupação não foram publicadas. Em São Miguel o prédio é da Casan e em Araranguá a estrutura é alugada.