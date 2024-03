Inaugurada Sala de Escuta Especializada no Conselho Tutelar de Mafra

A noite da última quarta-feira, 13, o Conselho Tutelar de Mafra (CT) inaugurou a Sala de Escuta Especializada, um espaço para entrevista, que proporciona cuidado e proteção à criança e ao adolescente. A iniciativa de criar este espaço no local foi do próprio Conselho, que contou com a colaboração da iniciativa privada (empresa e sociedade civil) para equipagem e decoração da sala. O reconhecimento a estas entidades foi feito por meio da entrega de um certificado de agradecimento.

O conselheiro Fábio Rodrigues destacou que este espaço foi feito para prestar melhor qualidade de atendimento àqueles encaminhados pela Rede de Proteção. Já a coordenadora do CT, Edinara Teresinha Witt Nadolny  explicou que “embora a sala seja pequena, a causa é grande, além de estarem aplicando a lei”. Vale destacar que a escuta será feita por profissional capacitado e o Conselho apenas sede a sala para este fim.

Os demais conselheiros – Andrea Paulino, Vanessa Zamaro Batista Sigrist e Juliana Maria Bueno da Silva Prestes – recepcionaram a todos com a satisfação de poder mostrar a nova sala.

Rede de Proteção

Na ocasião, estiveram presentes autoridades locais do Executivo, Legislativo e Judiciário de Mafra, Polícia Militar, empresários, servidores municipais e demais convidados. “O Conselho Tutelar tem feito visitas de aproximação junto aos diversos órgãos que fazem parte da Rede de Proteção e contam com o apoio de vocês. Parabenizo o conselho por esta iniciativa, pela idealização da sala e principalmente no trabalho que vem fazendo visando a prevenção da violência contra criança e adolescente”, pontuou o Executivo Municipal.

O juiz da 1ª Vara Cível Fernando Orestes Rigoni e o juiz de direito corregedor do presídio regional André Luiz Lopes de Souza  destacaram a importância da sala, uma vez que se deparam com várias situações de violência, por meio de depoimento especial (é a oitiva da vítima, criança ou adolescente, perante a autoridade policial ou judiciária), no qual a criança ou adolescente relata o fato. “Esta sala de escuta especializada  vai dar a oportunidade da vítima falar apenas uma vez sobre o assunto, sem precisar repetir, pois sabemos que gera sofrimento e revitimização”, disseram.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

Escuta Especializada

De acordo com o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a escuta especializada é um procedimento de entrevista sobre uma possível situação de violência contra criança ou adolescente, no intuito de garantir a proteção e o cuidado da vítima. Pode ser realizada pelas instituições da rede de promoção e proteção, formada por profissionais da educação e da saúde, conselhos tutelares, serviços de assistência social, entre outros. A sala do CT de Mafra é decorada, tem paredes pintadas com palavras de incentivo, como fé, proteção, afeto, entre outras. Contém dois pufs, duas cadeiras, uma mesinha infantil e cortina. Ainda vai contar com uma mesa para apoio de notebook.