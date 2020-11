Incêndio em lavoura e mata nativa em Mafra

Por volta das 15h40 deste sábado (07), as guarnições do ABTR-100 e AR-47 do Corpo de Bombeiros de Mafra deslocaram-se ao Bairro São Lourenço, para atender a solicitação de fogo em lavoura de soja atingindo uma área estimada em 6000m².

As chamas foram combatidas com o auxilio do mangotinho do caminhão e o kit picape para incêndio florestal, gastando cerca de 600 litros de água.

Segundo relatos o fogo teria sido causado por um senhor que havia realizado uma queimada nas proximidades e perdeu o controle do fogo. Após debeladas as chamas e com o local em segurança as guarnições se deslocaram para outro fogo, em mata nativa a cerca de 2km de distância.

Chegando ao local foi constatado que as chamas atingiam uma área estimada em 1200m², sendo extintas com o auxilio do mangotinho e kit picape, utilizando cerca de 300 litros de água.

