Infraestrutura e IML de Mafra foram pauta na capital do estado

O prefeito Emerson esteve na semana passada, dia 13, na Secretaria do Estado da Administração, onde encontrou com o perito-geral do IGP, Giovani Eduardo Adriano, que confirmou a instalação do IML em Mafra, firmando a parceria entre o município e o estado de Santa Catarina.

- CONTINUA APÓS A PUBLICIDADE -

No final de abril, o prefeito já havia sinalizado esta intenção, a qual foi ratificada pelo perito-geral. Outra ação, esta relacionada à infraestrutura urbana, foi a apresentação na Secretaria, do projeto de pavimentação e a discussão da implantação de um parque industrial no antigo terreno da Master, vislumbrando a veia empreendedora do município.