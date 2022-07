Inicia nesta sexta-feira até domingo o grande “Bazar dos Dois Reais” em Mafra

Inicia nesta sexta-feira dos dias 15 até 17 de julho até o próximo domingo, na sede do Projeto Circo Social, situado a Rua São João, nº 178, a 100 metros do Detran e Delegacia Regional em Mafra, o grande Bazar dos Dois Reais com inúmeras opções de roupas, calçados e utilidades domésticas com o preço único de R$ 2,00 a peça. O bazar contará ainda com móveis, eletrodomésticos, antiguidades e artigos em geral a preços imperdíveis.

O horário de atendimento será das 08h às 17h sem fechar para o almoço, com reposição diária dos itens para venda para evitar aglomerações.

Ao total 8 ambientes estão sendo preparados para melhor organização e visitação do público (feminino, masculino, infantojuvenil, artigos em geral, antiguidades, móveis, eletrodomésticos e ainda DVDs originais ao preço de R$1,00).

Compareça e economize! A renda do bazar será destinada à ação beneficente “Circo Social nos Bairros” através do setor social do Circo Social, ao qual atende famílias em fase de vulnerabilidade.

Comunidade em geral podem também destinar suas doações diversas para esta ação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (47) 3271-9035 (ligação local para Mafra) ou pelo WhatsApp 47 98496-1539 para agendamento ou retirada em sua residência ou empresa.