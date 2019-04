Iniciada a pavimentação da Rua João Cleto Mourão em Mafra

A Rua João Cleto Mourão, na Restinga, está sendo pavimentada entre as Ruas Miguel José Saliba e Alferes Ernesto P. Von Lisingen. Ao todo são 322,58 metros de extensão, 3.421 metros quadrados de pavimento e 1.525 metros de calçadas. O projeto inclui o ajuste da drenagem pluvial existente, a pavimentação com lajotas, os passeios, meio-fios, calçadas, rampas de acessibilidade e faixas de pedestres. O valor total da obra é de R$ 390 mil, com recurso do Governo Federal – Ministério do Desenvolvimento Regional, por meio de emenda parlamentar do deputado Mauro Mariani.

A preparação do subleito da via já foi realizada, assim como 90% de aplicação da base e 80% do meio-fio. Agora a equipe responsável está iniciando a pavimentação com as lajotas. A rua está recebendo as obras por ser uma via de ligação importante entre os bairros da Restinga e Viva Nova, criando uma opção de tráfego para os usuários.

