Iniciada a transição na Prefeitura de Mafra

O prefeito Wellington Bielecki recebeu nesta quarta-feira, em seu gabinete, a visita do prefeito eleito de Mafra, Emerson Maas.

Na conversa, foram iniciadas as tratativas do período de transição, que deve acontecer a partir da próxima semana, mais especificamente no dia 02 de dezembro. “Será uma transição tranquila e transparente”, declarou o atual prefeito Wellington Bielecki. “Desta forma, será possível trazer a segurança de que ações que estão em andamento terão sua continuidade, sem interrupções que podem trazer prejuízos ao cidadão, principalmente porque ainda estamos atravessando um período turbulento da pandemia do coronavírus”, enfatizou.

Emerson Maas (PODEMOS) será o novo prefeito de Mafra a partir de 2021. Ele conquistou 23,04% dos votos (6.638). A vice eleita é Celina Dittrich Vieira.

Vereadores eleitos:

Jonas Heide (PL): 693 votos

Vande da Farmácia (PSL): 625 votos

Wagner Grossl (PL): 546 votos

Jonas Dentista (PSDB): 527 votos

Rafinha Cavalheiro (DEM): 522 votos

Bello (SOLIDARIEDADE): 482 votos

Dirce (PODEMOS): 449 votos

Valdecir Munhoz (MDB): 428 votos

Davi da Lanchonete (PODEMOS): 380 votos

Everton do Marcação (PODEMOS): 375 votos

Serginho Advogado (PATRIOTA): 365 votos

Mario Skonieski (PDT): 310 votos

João Maria Ferreira (PP): 230 votos

Emerson Maas tem 38 anos, cidadão mafrense, tem suas raízes na terra e no campo, onde desde muito jovem auxiliava na administração da agricultura familiar. Serviu o Exército Brasileiro por 7 anos, chegando ao posto de 1º Tenente do 5º RCC. Formado em Administração pela UnC Mafra e pós graduado pela FGV, foi Secretário do Desenvolvimento Econômico de Mafra representando a Associação Empresarial. Atualmente trabalha como Consultor, Auditor e Instrutor de Sistemas de Gestão, com o foco em Excelência e Melhorias de Processos através da utilização de ferramentas e práticas gerenciais reconhecidas nacional e internacionalmente. É Consultor Especialista em Gestão Pública e Sistema de Gestão Anticorrupção, Antissuborno e Compliance Público.

Celina Dittrich Vieira é advogada em Mafra e região há 37 anos ininterruptos. Foi professora da UnC-Mafra durante trinta anos sendo 20 no Curso de Direito, do qual participou do projeto de implantação. Ali, exerceu o cargo de coordenadora por duas gestões e de Vice Coordenadora. Presidiu a OAB-Subseção de Mafra por duas gestões seguidas. Nasceu em Curitiba, tem 60 anos. Tem 3 filhos e 2 netos.

Fonte das biografias: site oficial da campanha

(Esta página está em atualização)

