Iniciado o plano de desenvolvimento do turismo em Mafra

Evento apresentou a mecânica para a realização do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS)

Na noite de quinta-feira (20), na Amplanorte, a Prefeitura de Mafra e o SEBRAE/SC realizaram o evento de lançamento dos trabalhos do Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável (PDITS).

A mesa de autoridades foi composta pela diretora de Turismo da Secretaria Municipal de Governo, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cidadania, Eliane Villa Lobos Strapasson, representando no ato o prefeito Wellington Bielecki e o secretário da pasta Marco Antonio Neidorf; pelo presidente da Câmara de Vereadores de Mafra, Eder Gielgen; pela presidente do Conselho Municipal de Turismo, Simone de Lucca; pelo coordenador técnico da Gerência Regional Norte do SEBRAE/SC, Luiz Carlos da Silva; e pelo consultor técnico do SEBRAE/SC, Carlos Capellini. O evento contou ainda com a presença de demais autoridades, entre vereadores, representantes da Polícia Militar, dos grupos étnicos, de propriedades rurais e do Cenpaleo/UnC.

OBJETIVOS

A diretora Eliane Villa Lobos Strapasson destacou em sua fala a importância do plano para o município, criando diretrizes para o desenvolvimento turístico de Mafra. “Nossa cidade tem uma forte vocação para o turismo rural, científico e cultural, com toda a sua diversidade étnica, mas se faz necessário capacitar o setor para se tornar competitivo e gerador de renda”, declarou. A promoção do turismo, de forma integrada, também foi valorizada nas falas de Eder Gielgen e Luiz Carlos da Silva. Por fim, Carlos Capellini fez uma apresentação de como será elaborado o plano, suas etapas e os seus objetivos. Destacou que por meio do PDITS, o município, Conselho Municipal de Turismos e demais atores envolvidos com o desenvolvimento da atividade turística na cidade poderão compreender o processo de desenvolvimento planejado pelo turismo para os próximos anos, contando inclusive com uma ferramenta de gestão para a implementação e monitoramento do plano. Destacou ainda que, com o plano, Mafra poderá ter acesso a linhas de financiamento de fontes oficiais.

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

O Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável será elaborado pelo SEBRAE/SC e foi contratado por meio do processo licitatório nº 578/2019, modalidade Dispensa por Justificativa nº 025/2019. A Prefeitura de Mafra enxerga no plano uma ferramenta para planejar e estruturar o desenvolvimento da economia de turismo de uma forma continuada, valorizando a integração entre todos os setores que se envolvem direta e indiretamente com o turismo, sempre de uma forma sustentável – o que hoje se configura um diferencial na escolha, por parte dos turistas, de seus próximos destinos.