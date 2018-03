“Japonês da Federal” fará palestra em Riomafra para comentar os bastidores da operação Lava Jato

No mesmo evento junto com o “Japonês” estará a coaching Gis Drosdek, mafrense radicada em Curitiba que vem se destacando no cenário estadual com suas palestras onde ensina técnicas de superação

Newton Hidenori Ishii, mais conhecido como o Japonês da Federal, estará em Riomafra no mês de abril, onde ministrará a palestra “A verdadeira história do Japonês da Ferderal”.

O Japonês de Federal, aposentado da PF, promete contar detalhes da operação que trouxe o meio político para as paginas policiais de toda a imprensa nacional e falar ainda sobre o juiz Sérgio Moro. Sobre sua prisão, outro assunto a ser abordado na palestra, Ishii disse que tudo foi uma tentativa de abafar a Operação Lava Jato, tanto que nada foi provado contra ele.

No mesmo evento junto com o “Japonês” estará a coaching Gis Drosdek, mafrense radicada em Curitiba que vem se destacando no cenário estadual com suas palestras onde ensina técnicas de superação.

A palestra será no dia 12 de abril, no Hotel Susin. Ingressos a venda na Relojoaria Record e no Susin Hotel – R$ 50 até do dia 24 (sábado) e R$ 90 até o dia 11 de abril. Na hora o preço será R$ 120.