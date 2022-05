Jogos de origens Africanas e Indígenas são resgatados nas aulas de Educação Física do CEMMA

Aulas de Educação Física diferentes foram realizadas no primeiro bimestre deste ano, com a apresentação e resgate dos jogos de Mancala, Shisima e Yoté. Eles foram trabalhados com cerca de 150 alunos do 4º ano, do Centro de Educação Municipal de Mafra (CEMMA), por meio do projeto “A contribuição de jogos e brincadeiras de matrizes africana e indígena para a identidade brasileira”.

O projeto teve por finalidade oportunizar a reflexão e experimentação de jogos de matriz africana e indígena, reconhecer a sua origem e a prática de cada jogo. Foi desenvolvido pelas professoras Jaqueline Schuppel, Giseli Fabiana Gruber e Sofia Miltos. Elas explicaram que, “pelo projeto pretenderam ensinar aos alunos a conhecerem o legado das brincadeiras e jogos produzidos por esses povos, reconhecendo suas contribuições na construção da sociedade brasileira”.

Habilidades

O projeto teve como habilidades experimentar e fruir brincadeiras e jogos populares do Brasil e do mundo, além de recriá-los, valorizando a importância desse patrimônio histórico cultural. Segundo as professoras, “outro benefício extraído do projeto foi possibilitar que o aluno trabalhasse individual e coletivamente, recriando e experimentando as brincadeiras e jogos e demais práticas corporais tematizadas na escola, adequando-as aos espaços públicos disponíveis e até mesmo nas suas casas”.

Aprendizados múltiplos

Conforme explicaram as professoras, as atividades oportunizaram aprendizados múltiplos, pois além de novos jogos, as crianças puderam ainda trabalhar a criação dos brinquedos com o aproveitamento de materiais reutilizáveis. “As aulas iniciaram com vídeos educativos sobre os jogos e brincadeiras de matrizes Africanas e Indígenas e, posteriormente os alunos produziram os jogos Mancala, Shisima e Yoté utilizando materiais alternativos e recicláveis.

A Diretora do CEMMA, Marilei Terezinha Martins Coutinho declarou que esse projeto Merece Aplauso pois “é a valorização da diversidade cultural presente nas diversas etnias para enriquecimento da nossa cultura corporal, afinal, o povo brasileiro possui uma rica herança cultural formada pela miscigenação étnica”.

Este Projeto Merece Aplausos

