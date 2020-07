Junta Comercial de Mafra (JUCESC) não terá mais atendimento presencial

Com manifestos de gratidão pela parceria com a Prefeitura de Mafra, a Junta Comercial do Estado de Santa Catarina – JUCESC – informou do encerramento da prestação de serviços presenciais em Mafra. A partir de 1º de agosto o escritório de Mafra estará de portas fechadas, passando a atender apenas no modo digital. De acordo com o ofício (OF. GAB n° 33/2020) do presidente da Junta Comercial do Estado, Gilson Lucas Bugs, os serviços prestados pelo órgão tiveram a participação ativa do município de Mafra na construção de um modelo de desenvolvimento com muito mais qualidade e eficiência.

Por que digital?

Segundo a Junta Comercial, com a implantação do Jucesc Digital, onde 100% dos serviços possuem o sistema totalmente informatizado, a redução dos números de escritórios regionais se tornou necessária, levando-se em conta o volume de demandas diárias, além da posição geográfica que possibilitasse manter uma estrutura com capacidade de atender uma macrorregião do estado. Sendo assim, a Jucesc optou por reduzir de um total de 52 escritórios para 14 até o final deste ano.

Com os serviços 100% digitalizados não é mais necessário o órgão físico, uma vez que nesse modo é possível atender 295 municípios de Santa Catarina, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Os serviços podem ser acessados a partir de um smartphone, tablet ou computador, no qual o contador ou empreendedor pode protocolar seus processos na Jucesc Digital.

O prefeito de Mafra, Wellington Bielecki, lamenta o fechamento do escritório local, devido à importância e qualidade do atendimento prestado aos usuários, porém entende a necessidade da informatização dos serviços para conferir celeridade aos processos. “Foram anos de parceria entre a Prefeitura e a Jucesc, sempre com respeito mútuo. Reconheço que a implantação dos serviços por meio digital visa a simplificar e facilitar a vida do usuário, características que fazem parte da essência da Junta Comercial do Estado de Santa Catarina”, concluiu o prefeito.