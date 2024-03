Lançada em Mafra a 3ª edição da Gincana de Integração Intercomunidades

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação realizou na noite da última quarta-feira, dia 6, o lançamento da 3ª edição da Gincana de Integração Intercomunidades – GIIC 2024. O evento contou com a participação de representantes das comunidades, à quem foi apresentado o regulamento da gincana e o cronograma dos eventos.

Associações e desafios

A GIIC já conta com a participação de 10 associações dos bairros Vila Nova, Vila Ivete, Vista Alegre, Vila Solidariedade, Amola Flecha, Bela Vista do Sul, Jardim América, Espigão do Bugre e Campo da Lança, Jardim Primavera e São Lourenço.

Nesse ano, a GIIC contará com vários desafios, entre eles a criação do mascote da equipe, Corrida Rústica Wilson Buch, Vídeo de apresentação da comunidade, Festival de Cucas e Cuques do Concurso Gastronômico, Jogos da Integração, Desfile Cívico, Rainhas de Mafra, Atitude Empreendedora e Show de Talentos.

Relações comunitárias

A 3ª GIIC tem por objetivos fortalecer as relações comunitárias e o poder local; estimular o sentimento de pertença dos moradores em relação à sua comunidade, a valorização da mesma e do município por seus habitantes; possibilitar as trocas culturais e de vivências entre os participantes; estimular a participação dos munícipes nas atividades das Associações de Moradores, bem como a criação de novas Associações de Moradores; estabelecer vínculos entre Associações de Moradores e Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, para parcerias no cumprimento de objetivos em comum.

Represente seu bairro

Os interessados em representar seu bairro em quaisquer desses desafios, ou inscrever sua equipe, pode entrar em contato pelo whatsaap: (47) 99229-7438. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 3 de abril.