Lançado edital de processo seletivo simplificado de assistentes de alfabetização para Mafra

A Prefeitura de Mafra abriu através da Secretaria Municipal de Educação, Edital para a seleção e constituição do banco de Assistentes de Alfabetização Voluntários para o Programa Mais Alfabetização.

As inscrições devem ser feitas de 10 a 12 de junho, na Secretaria Municipal de Educação, no Setor de Ensino, que fica na Avenida Cel. José Severiano Maia, 441, Centro, no horário das 8 às 11h30 e das 13h30 às 16h30. Não há taxa de inscrição. O Assistente de Alfabetização receberá, a título de ressarcimento, o valor de R$ 150,00 por turma atendida, conforme instituído pela Portaria nº 142, de 2018, para o Programa Mais Alfabetização em 2019.

Poderão participar do processo seletivo candidatos com o seguinte perfil: professores alfabetizadores das redes com disponibilidade de carga horária; professores das redes com disponibilidade de carga horária; profissionais com curso de pedagogia completo; estudantes de graduação em pedagogia; profissionais com curso de magistério em nível médio.

O edital na íntegra pode ser acessado pelo site da Prefeitura de Mafra na aba Transparência – Concurso e Processo Seletivo.