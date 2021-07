LBV entrega em Mafra 130 cobertores a famílias em situação de vulnerabilidade

Compartilhar no Facebook

A iniciativa parte de uma parceria contínua entre a instituição e a Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação. Os cobertores foram arrecadados pela LBV por meio de sua tradicional campanha Diga Sim!

Nesta semana a Legião da Boa Vontade (LBV) repassou à Secretaria Municipal de Assistência Social e Habitação, 130 cobertores para serem entregues às famílias assistidas pelo Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e pessoas em situação de rua.

As famílias contempladas já possuem cadastro na Assistência Social e foram selecionadas criteriosamente. “Esta iniciativa da LBV visa contribuir para minimizar o sofrimento das famílias em situação de vulnerabilidade social nestes dias de temperaturas extremamente baixas. Esta doação, além de aquecer o corpo, aquece com certeza o coração”, disse a secretária da pasta, Danielle Kondlatsch. Ela também agradeceu à LBV em nome do prefeito Emerson Maas, pelo trabalho solidário realizado pela instituição, junto ao município.

DIGA SIM!

A ação faz parte da campanha Diga Sim! promovida pela LBV, e visa mobilizar a sociedade a fazer doações. Mediante os recursos arrecadados, a instituição faz a entrega de cobertores em todas as regiões do país.

A Caravana da Boa Vontade irá percorrer dezenas de cidades no Estado e junto com todos os quilômetros rodados, a satisfação de entregar, em mãos, a ajuda que faz toda a diferença.

AÇÃO SOLIDÁRIA

Quem quiser colaborar para a campanha da LBV, ainda dá tempo de ajudar. Basta entrar acessar o site www.lbv.org ou entrar em contato pelo telefone 0800 055 50 99. Acompanhe a entrega das doações acessando o perfil LBVBrasil no Facebook, YouTube ou Instagram.