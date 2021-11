Legislativo mafrense pede apoio para as para a instalação do hospital materno infantil em Mafra

Nesta terça-feira (23), a presidente Dircelene Dittrich Pinto participou de reuniões com os presidentes e vereadores das casas legislativas de Rio Negrinho, São Bento do Sul, Papanduva, Monte Castelo, as visitas se encerraram na sexta (26) com a última visita na Câmara de Vereadores de Itaiópolis, o objetivo da reunião foi pedir apoio para a vinda do hospital materno infantil para Mafra, beneficiando todo os municípios.

O resultado positivo quanto às tratativas no dia 10/11/2021 com a audiência pública realizada objetivaram as visitas para solicitação de apoio para outras casas legislativas da região.

Os presidentes e Vereadores se mostraram interessados e se colocaram a disposição, inclusive farão moções para o governo do estado, para demonstrar o apoio, em todas as cidades visitadas nas conversas, a preocupação com a saúde e o tempo percorrido para o deslocamento para cidades mais distantes é a mesma.

A solicitação regional é importante, pois não irá beneficiar apenas nosso município, mas todas as cidades do planalto norte. Além disso, o município de Mafra já conta com um terreno para instalação, bem como com o curso de medicina, ministrado na Universidade do Contestado (Unc).

O atendimento de crianças em ambiente exclusivamente voltado a elas, com salas de triagem e de espera específicas, enfermeiros e médicos pediátricos qualificados, produz efeitos significativos na redução do número de crianças encaminhadas para internação e do tempo de espera para atendimento, contribuindo assim para uma recuperação mais rápida.

