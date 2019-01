Legislativo: reforma do imóvel da antiga Prefeitura e Câmara Mirim terão continuidade pela nova mesa diretora

Na última quarta-feira, 16, o presidente da Câmara Valdir Sokolski (PSB) se reuniu com o vereador Adilson Sabatke (PP). A reunião teve como objetivo a troca de experiências e a manutenção de ações que foram realizadas em 2018.

Para 2019, o presidente Valdir com o apoio da mesa diretora continuará com o projeto Câmara Mirim. Segundo o presidente, neste ano as ações da Câmara Mirim serão aprimoradas para o desenvolvimento do projeto.

Além disto, o presidente de 2018 Adilson Sabatke com apoio dos funcionários finalizaram os projetos para execução da reforma do imóvel da antiga prefeitura, o qual a Câmara possui cessão de uso por 30 anos e pode ser renovada. Agora, o presidente Valdir iniciará o processo licitatório para reforma do imóvel.

A mesa diretora de 2019 é composta pelo Valdir Sokolski como presidente, Eder Gielgen (MDB) como vice-presidente, Claudia Maria Bus (PTB) como primeira secretária e João Reiser (PSD) como segundo secretário.

A primeira sessão ordinária está marcada para 04 de fevereiro, às 19h, no plenário da Câmara de Vereadores.