Lembranças da loja Irmãos Bartneck de Mafra

Essas fotos são uma lembrança das amigas que trabalhavam nas lojas Irmãos Bartneck, em Mafra, Santa Catarina. A loja ficava mais precisamente no Alto de Mafra, na Praça Lauro Muller.

O sr Antonio Bartneck era o “diretor presidente” da empresa Irmãos Bartneck, ao lado de seu irmão Alfredo Bartneck. Moradores da época lembram que a principal loja vendia de tudo… digamos assim. O grupo tinha fábrica de licores, cervejaria, Posto de Combustíveis, loja de ferragens e materiais de construção, loja de roupas, armazém.

Na cidade vizinha, em Rio Negro, ficava a loja de eletrodomésticos dos Irmãos Bartneck… De fato o grupo era uma potência… até na concessionária da Volkswagen (Dirmave) eles tinham parte. Anos depois algumas das vendedoras da época voltaram a se reunir. Nessas fotos vemos alguns desses registros.

O grupo se reúne mais de uma vez por ano, até hoje em cafés de confraternização. Essas fotos são do arquivo particular de nossa família, doadas para esse registro e manutenção histórica, pela minha Tia Jane, a vendedora Maria Janir de Carvalho. Ela foi registrada no grupo Irmãos Bartneck em novembro de 1960, e lá trabalhou até 31 de Março de 1967. Maria Janir nasceu em 7 de Junho de 1942. “Dona Jane, como ficou conhecida, faleceu em Joinville, no dia 2 de Abril de 2020”.

Texto e narração: Ricardo Wegrzynovski

Ricardo Wegrzynovski Colaboração: Luiz Wanderley Carvalho

Luiz Wanderley Carvalho Colaboração: Vera Lúcia Carvalho