Líderes religiosos se reúnem em Mafra para alinhar as ações contra o coronavírus

Líderes religiosos do município de Mafra se reuniram na tarde desta terça-feira (17) com o prefeito Wellington para discutirem medidas de prevenção contra o COVID-19 (coronavírus).

Na reunião ecumênica, os representantes de diversas religiões trouxeram seus pontos de vista, opiniões e anseios. Wellington destacou que o município vem seguindo as diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde, porém se antecipando em alguns pontos para garantir que as medidas de prevenção que diminuam as chances de contágio em Mafra.

Em seguida, Wellington perguntou sobre os planos dos líderes para prevenir contra o coronavírus. A grande maioria destacou que já iniciou o cancelamento de eventos de grandes proporções, além de outras atividades. A intenção é aumentar a quantidade de cultos e missas, diminuindo assim o número de fiéis em cada celebração, além de transmiti-los online para que todos possam acompanhar, principalmente idosos e outros grupos de risco.

Estiveram presentes representantes da Paróquia São José, Paróquia Nossa Senhora das Graças, Igreja Brasil para Cristo, Igreja do Evangelho Quadrangular, Congregação Cristã do Brasil, ADVEC, Centro Espírita Alan Kardec, Igreja Adventista do 7º Dia, Evangélica Luterana, Assembleia de Deus, Tenda de Umbanda Unidos na Espiritualidade, Tenda filhos da Vovó Rita e Templo da Escola Filhos de Aruanda.

O encontro foi valorizado por todos, que destacaram a importância do tema e o fato inédito de colocar todas as denominações religiosas juntas, focadas em um mesmo objetivo: a proteção da comunidade mafrense.